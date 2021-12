Les Belges à l'étranger - Praet fait une brève apparition lors de l'élimination en Coupe du Torino à la Sampdoria

Jeudi soir, la Sampdoria a éliminé le Torino de Dennis Praet, monté à la 80e minute, sur le score de 2-1, en 16e de finale de la Coupe d'Italie.Dans la rencontre déterminant l'équipe qui devrait affronter la Juventus en 8e de finale de la Coupe d'Italie, c'est Quagliarella, un ancien de la Vieille Dame, qui a ouvert le score sur pénalty pour la 'Samp' (16e). Mandragora a répondu pour le Torino, sur pénalty également (54e), mais Verre a inscrit le but de la qualification pour les Génois dans les minutes suivantes (60e). Lecce, grâce à son succès à La Spezia (2-0), sera l'unique représentant de la Serie B lors des huitièmes où il affrontera la Roma au stadio Olimpico en janvier. La principale affiche des huitièmes opposera Naples à la Fiorentina, deux équipes ayant réalisé un bon début de saison et actuellement au coude à coude en championnat (4e et 5e). La Viola a difficilement pris le dessus mercredi sur Benevento (2-1), équipe de Serie B. - Résultats des 16e de finale de la Coupe d'Italie: Mardi 14 décembre Venise - Ternana (D2) 3 - 1 Udinese - Crotone (D2) 4 - 0 Genoa - Salernitana 1 - 0 Mercredi 15 décembre Hellas Vérone - Empoli 3 - 4 Cagliari - Cittadella (D2) 3 - 1 Fiorentina - Benevento (D2) 2 - 1 Jeudi 16 décembre Spezia - Lecce (D2) 0 - 2 Sampdoria Gênes - Torino 2 - 1 Programme des 8e de finale (12 et 19 janvier): Juventus Turin - Sampdoria Gênes Sassuolo - Cagliari Naples - Fiorentina Atalanta Bergame - Venise AC Milan - Genoa Lazio Rome - Udinese AS Rome - Lecce (D2) Inter Milan - Empoli (Belga)

