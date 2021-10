Les Belges à l'étranger - Praet marque avec le Torino et gagne contre son ancien club de la Sampdoria

Samedi soir, Dennis Praet, buteur, et le Torino se sont défaits de la Sampdoria, sur le score de 3-0, dans le cadre de la 11e journée de championnat d'Italie. L'Olympique Lyonnais, avec Jason Denayer, a quant à lui battu Lens 2-1 pour la 12e journée de Ligue 1.Praet a ouvert le score contre son ancien club de la Sampdoria (17e), puis Singo (52e) et Belotti (90e+3) ont enfoncé le clou. Entretemps, Adrien Silva avait écopé d'une carte rouge pour le club génois (67e). Dennis Praet a été remplacé à la 77e par Rincon. Au classement, le Torino s'éloigne de la zone dangereuse et s'installe au milieu du classement, 11e avec 14 points alors que la Sampdoria est 15e avec 9 points. Avec Jason Denayer pendant toute la rencontre, Lyon a remporté son match contre le RC Lens, 2-1. L'OL s'est mis à l'abri en première mi-temps grâce à Toko Ekambi sur pénalty (25e) et Aouar (41e). Kalimuendo a réduit l'écart en deuxième période pour Lens (61e), sans pour autant inspirer les siens à arracher le match nul. Lyon se rapproche de Lens au classement. Les Gones sont 5e avec 19 points, et Lens est 2e, 2 points devant son adversaire du jour mais 10 derrière l'intouchable Paris Saint-Germain. (Belga)