Les Belges à l'étranger - Premier but européen pour Yorbe Vertessen, Adnan Januzaj à l'assist

Monté au jeu (65e), Yorbe Vertessen, 20 ans, a inscrit son premier but (78e) en Europa League jeudi lors de la victoire 1-4 du PSV Eindhoven au Sturm Graz. Dans l'autre match du Groupe B, Adnan Januzaj a donné l'assist sur le goal égalisateur de la Real Sociedad face à Monaco, avec Eliot Matazo sur le banc. Le PSV et Monaco se partagent la tête avec 4 points, la Real Sociedad suit avec deux unités et le Sturm Graz est toujours à zéro.Dans le Groupe C, Leicester avec Timothy Castagne et Youri Tielemans s'est incliné 1-0 au Legia Varsovie. L'unique but a été marqué par Mahir Emreli (31e). Le club polonais prend la tête avec 6 points devant le Spartak Moscou, vainqueur 2-3 à Naples. Les Napolitains ont rapidement ouvert la marque par Elnas (1e, 1-0) mais se sont aussi retrouvés à dix suite à l'exclusion de Mario Rui (23e). Les Moscovites étaient passés au commandement par Promes (55e, 1-1) et Ignatov (80e, 1-2, quand Maximiliano Caufriez a été exclu pour double carte jaune (82e). Cela n'a pas empêché Promes de signer un doublé (85e, 1-3). Victorr Osinhem a réduit l'écart pour Naples, qui n'a pas vu Dries Mertens monter au jeu. Au classement, Naples et Leicester comptent un point. Dans le Groupe A, Lyon, sans Jason Denayer blessé, a aligné un deuxième succès 3-0 contre Brondby. Les Gones sont premiers avec 6 points devant le Sparta Prague (4 points), vainqueur 1-0 des Rangers (0 point) et Brondby (1 point). (Belga)