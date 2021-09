Les Belges à l'étranger - Première victoire pour Arsenal et Sambi Lokonga, Trossard héros du jour

Arsenal s'est imposé à domicile 1-0 samedi dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, avec Albert Sambi Lokonga présent sur la pelouse pendant 62 minutes. Manchester City, avec De Bruyne sur le banc, l'a emporté 0-1 sur le terrain de Leicester où Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé les 90 minutes. Leandro Trossard a, lui, offert la victoire à Brighton sur la pelouse de Brentford.Les Gunners ont empoché leurs premiers points de la saison grâce à leur victoire 1-0 aux dépens de Norwich City. Le but de la délivrance est tombé à 66e minute des ?uvres de Pierre-Emerick Aubameyang. Sambi Lokonga était présent au coup d'envoi et a été remplacé à 62e minute. De son côté, Leicester City avec Youri Tielemans et Timothy Castagne titulaires, accueillait le Manchester City de Kevin De Bruyne, resté sur le banc toute la rencontre. Les deux Diables Rouges n'ont pu empêcher les hommes de Pep Guardiola de ramener les trois points à la suite de leur victoire 0-1 grâce au Portugais Bernardo Silva (62e). Sur la pelouse tout le match, Leandro Trossard a offert la victoire 0-1 à Brighton en marquant l'unique but de la rencontre dans les dernières secondes de jeu sur le terrain de Brentford. Le Diable Rouge débloque son compteur en championnat cette saison. Wolverhampton, la formation de Leander Dedoncker, sur le banc lors des 90 minutes, est allé s'imposer 0-2 du côté de Watford, où Christian Kabasele est également resté sur le banc toute la rencontre. Au classement, Manchester United occupe temporairement la première place devant les voisins de City avec respectivement 10 et 9 points chacun. En Italie, le promu Venezia s'est imposé 1-2 sur le terrain d'Empoli grâce à des buts de Thomas Henry (13e) et David Okereke (68e), bien servi par le même Henry. Daan Heymans est rentré au jeu à la 33e minute en remplacement de Mattia Aramu. (Belga)