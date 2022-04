Les Belges à l'étranger - Reims, avec Faes, Foket et Busi, chutent contre Marseille

Reims s'est incliné 0-1 contre Marseille lors de la 34e journée du championnat de France de football dimanche. Wout Faes et Thomas Foket était tous les deux titulaires avec les Rémois. Faes a joué toute la rencontre et Foket a été remplacé à la 79e minute par Maxime Busi.Alors que la rencontre semblait se diriger vers un nul blanc, Gerson Fernandes a inscrit le but de la victoire pour les Marseillais à sept minutes du terme. Grâce à ce succès, Marseille conforte sa deuxième place avec 65 points, 13 de moins que le Paris Saint-Germain, champion de France depuis samedi soir. L'OM compte 6 points d'avance sur Rennes et Monaco qui se partagent la 3e place. Reims est 13e avec 40 points. (Belga)