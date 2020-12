Les Belges à l'étranger - Reims et ses Belges tiennent Marseille en échec

Le stade de Reims a été chercher un point (1-1) au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille lors de la 16e journée de Ligue 1. Thibault De Smet, Thomas Foket et Wout Faes étaient tous les trois titulaires dans la défense rémoise.Yuto Nagatomo avait mis l'Olympique de Marseille en difficulté en marquant contre son camp en première période (21e) avant que Florian Thauvin n'égalise juste avant la pause (45e). Wout Faes et Thomas Foket ont joué l'intégralité de la rencontre alors que Thibault De Smet, qui a été averti, est sorti à la 63e minute. Reims passe à la 16e place du classement avec 14 points, à égalité avec Nantes et Strasbourg. Marseille perd du terrain sur les équipes de tête. L'OM est 4e avec 28 points, à deux points de Lyon, trois du PSG et quatre de Lille. (Belga)