Les Belges à l'étranger - Reims et ses trois Belges ne parviennent plus à gagner

Reims, avec un partage contre Lens (1-1) samedi lors de la 25e journée de Ligue 1, a aligné un troisième match de rang en championnat sans victoire. Les Champenois, avec Thomas Foket et Wout Faes titulaires ainsi que Thibault De Smet monté au cours de jeu, pointent à la 13e place.Reims avait pourtant ouvert le score via Arber Zeneli (13e). Lens, 6e avec 37 points, aurait pu l'emporter mais Gaël Kakuta a manqué un penalty (45e) et Banza s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (65e). Entretemps, Sotoca a égalisé (61e) pour les Sang et Or. C'est le 3e match de suite sans victoire pour Reims en Ligue 1, le 4e en incluant la défaite en Coupe de France contre Valenciennes (3-4) en milieu de semaine. (Belga)