Les Belges à l'étranger - Retour gagnant de Dendoncker avec Wolverhampton en Cup

Alors qu'il n'avait remporté aucun des quatre matches pendant l'absence de Leander Dendoncker, Wolverhampton a renoué avec la victoire pour le retour du Diable Rouge. Vendredi, les 'Wolves' ont éliminé Crystal Palace en 32e de finale de la Coupe d'Angleterre, 1-0 grâce à un but d'Adama Traoré (35e). Dendoncker a cédé sa place à la 86e. Chez les 'Eagles', Christian Benteke et Michy Batshuayi étaient associés en pointe de l'attaque mais ils sont sortis respectivement à la 70e et à la 86e.Dans l'autre match, Liverpool a pris la mesure des jeunes pousses d'Aston Villa (1-4). Jürgen Klopp a préféré le Japonais Takumi Minamino à Divock Origi, qui est monté au jeu à la place de Sadio Mané (74e). Sur leur premier tir, les Reds ont fait la différence par Mané, qui a repris de la tête un centre au premier poteau de Neco Williams (4e, 1-0). Bien qu'ils ne se soient pas rués à l'attaque, les Reds ont loupé une grosse occasion par Georginio Wijnaldum (10e) et ont obligé Akos Onodi à sortir plusieurs ballons dangereux. Mais sur une projection vers l'avant de Callum Rowe, Louie Barry, 17 ans, a égalisé (41e, 1-1). A la reprise, Liverpool a stationné dans les 20 derniers mètres adverses. Décalé à l'entrée de la surface par Minamino. Wijnaldum ne s'est pas loupé (60e, 1-2). Alors Xherdan Shaqiri a permis à Mané de signer un doublé d'une tête en cloche (63e, 1-3) et à Mohamed Salah d'inscrire son 17e but de la saison (65e, 1-4). (Belga)