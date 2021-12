Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku et trois autres joueurs absents de la feuille de match du côté de Chelsea

Jeudi soir, Chelsea affrontera Everton dans le cadre de la 17e journée de Premier League sans Romelu Lukaku, de retour ces dernières semaines d'une blessure à la cheville mais absent de la feuille de match.Romelu Lukaku, mais aussi Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner sont absents de la feuille de match annoncée par le club londonien à l'approche du coup d'envoi de la rencontre entre les Blues et les Toffees. Thomas Tuchel a aligné une équipe inédite puisqu'il doit se passer de ses trois candidats principaux au poste d'attaquant de pointe. Aucune explication n'a encore été fournie par le club à propos de l'absence des joueurs. Plusieurs sources ont suggéré, dans la journée de jeudi, que le club londonien avait recensé plusieurs cas de contamination au COVID dans ses rangs. Récemment, les matchs de championnat de Tottenham et de Manchester United ont été reportés, après plusieurs tests positifs dans leurs rangs. (Belga)