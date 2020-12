Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku ne marque pas, mais l'Inter prend trois points au Hellas Vérone

L'Inter a pris les trois points mercredi sur le terrain de l'Hellas Vérone, mercredi soir. L'équipe de Romelu Lukaku s'est imposée avec un score de 1-2 et prend provisoirement la tête de la Serie A en attendant le match de l'AC Milan mercredi soir face à la Lazio.Le match s'est joué en deuxième mi-temps. Martinez (53e) a marqué pour l'Inter, Ilic (63e) a égalisé peu après l'heure de jeu. Grâce à un but de Skriniar (69e), l'Inter est sorti vainqueur. Lukaku a joué tout le match mais est resté muet devant le but. L'Inter possède 33 points et devance l'AC Milan qui en compte 31. . (Belga)