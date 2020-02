Les Belges à l'étranger - Strasbourg, avec Matz Sels, tenu en échec par Amiens

Strasbourg, avec Matz Sels dans les buts, n'a pu faire mieux qu'un nul vierge à domicile contre Amiens, samedi, lors de la 26e journée du championnat de France.Strasbourg (38 points) occupe la sixième position. Amiens (22 points) est avant-dernier. Toulouse et Aaron Leya Iseka, aligné 79 minutes, n'ont pu rien faire à Lille, victorieux 3-0. Remy (2e et 39e) et Sanches (72e), sur une passe de l'ancien attaquant de Charleroi Osimhen, ont inscrit les buts du LOSC, qui prend la troisième place (43 points). Toulouse reste lanterne rouge (13 points). (Belga)