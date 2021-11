Les Belges à l'étranger - Stuttgart, deux assists de Mangala, met fin à une série de six défaites face à Mayence

Stuttgart a mis fin à une série de six défaites lors de la rencontre à domicile face à Mayence comptant pour la 13e journée du championnat d'Allemagne de football, vendredi soir. Titulaire chez les visités, Orel Mangala est sorti à la 63e après avoir distillé deux passes décisives. Au classement, Stuttgart se hisse en 13e position (13 points) et Mayence est 9e (18 points).Le VfB a pris l'avantage sur une combinaison lancée par Borna Sosa, poursuivie par Mangala, qui a décalé immédiatement vers Hiroki Ito, qui a marqué son premier but en Bundesliga (21e, 1-0). Le milieu belge a ensuite reçu une carte jaune (36e) pour avoir empêché l'exécution rapide d'un coup franc d'Alexander Hack, qui a égalisé de la tête sur un coup de coin de l'ex-Genkois Jean-Paul Boetius (39e, 1-1). A la reprise, Stuttgart a continué à jouer vers l'avant et Sosa, encore sur passe de Mangala, lui a redonné définitivement l'avance (51e, 2-1). (Belga)