Les Belges à l'étranger - Stuttgart et Mangala éliminés en Coupe d'Allemagne par Mönchengladbach

Avec Orel Mangala pendant toute la rencontre, Stuttgart a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne mercredi par Mönchengladbach (1-2).Pourtant, Stuttgart a ouvert la marque par Silas Wamangituka, auteur d'un long raid au départ de son rectangle (2e, 1-0). Après ce but de leur attaquant congolais, les visités ont reculé, laissant la possession de ballon à leurs adversaires. Les Poulains ont mis du temps à donner du volume à leur jeu mais ils ont égalisé sur une combinaison dessinée par Matthias Ginter, Alassane Plea et Lars Stindl et clôturée par Marcus Thuram (45e+1, 1-1). Après la pause, Gladbach a pris les devants par Plea, qui a placé le ballon dans le but vide après avoir évité la sortie du gardien adverse (50e, 1-2). (Belga)