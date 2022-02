Les Belges à l'étranger - Stuttgart et Mangala, sorti blessé, renversés par Hoffenheim dans les dernières minutes

Stuttgart et Orel Mangala se sont inclinés 2-1 sur la pelouse d'Hoffenheim vendredi soir pour le compte de la 24e journée de Bundesliga. Devant au score, le VfL a été renversé dans les cinq dernières minutes de la rencontre.Ce succès permet à Hoffenheim de consolider sa 4e place avec 40 points, alors que Stuttgart pointe toujours en avant-dernière position avec 19 unités, avec trois longueurs de retard sur Augbsourg, le barragiste. Présent au coup d'envoi, Orel Mangala a dû céder sa place sur blessure à la 37e minute, alors que le score était toujours de 0-0. Son équipe prenait l'avantage dans le deuxième acte grâce à Wataru Endo juste avant l'heure de jeu (58e, 0-1). L'avance allait être effacée dans les cinq dernières minutes par un doublé de Christoph Baumgartner (85e et 90e). L'ancien Anderlechtois Jacob Bruun Larsen était à l'assist sur le deuxième but de l'Autrichien. (Belga)