Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois avant la finale de Supercoupe d'Espagne : "Nous avons faim de gagner"

Le Real Madrid affrontera l'Athletic Bilbao dimanche (19h30) à Riyad, en Arabie saoudite en finale de la Supercoupe d'Espagne. L'occasion pour les Madrilènes de remporter un premier titre après une dernière saison blanche. "Nous avons faim de gagner" s'est d'ailleurs exprimé Thibaut Courtois en conférence de presse ce samedi.Tombeurs du FC Barcelone 3-2 mercredi après prolongations, les Merengues sont à un match de leur premier titre de la saison. Leader du championnat et qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid réalise jusqu'à présent un excellent exercice 2021-2022. Dimanche, ils affronteront le tenant du titre, l'Athletic Bilbao, vainqueur 2-1 de l'Atlético de Madrid en demi-finale, pour tenter de remporter la compétition une douzième fois. Une perspective qui motive Thibaut Courtois, lui aussi hauteur d'une saison aboutie. "Nous savons que demain, avant le match, l'entraîneur va nous motiver énormément. Tout le monde sait que nous jouons une finale, que nous voulons la gagner, et il n'y a pas besoin de nous motiver plus que ça, car nous savons que nous jouons un trophée. L'an passé, nous n'en avons gagné aucun, nous avons faim de gagner". Les Madrilènes espèrent donc à nouveau lever les bras au terme d'une compétition, bien qu'ils se méfient de leur adversaire : "C'est une nouvelle finale. Nous avons beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont joué beaucoup de finales et cette expérience, je l'espère, va nous aider à gagner le match. Nous affrontons une équipe qui, l'an passé, a disputé trois finales, mais avec la qualité que nous avons, je crois que nous pouvons gagner", a rajouté le portier lors de la conférence de presse. (Belga)