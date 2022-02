Les Belges à l'étranger - Thomas Kaminski prolonge son contrat avec Blackburn Rovers

Le gardien de but Thomas Kaminski a prolongé son contrat avec les Blackburn Rovers. Il est désormais lié jusqu'en juin 2025, a annoncé le club de Championship (D2 anglaise) vendredi.Notre compatriote de 29 ans joue pour les Blackburn Rovers depuis l'été 2020 où il est arrivé en provenance de La Gantoise. Kaminski a précédemment défendu les buts de Courtrai, du RSC Anderlecht, du FC Copenhague, d'Anorthosis, d'OH Louvain et du Beerschot. Aux Blackburn Rovers, actuellement troisième de la Championship, il est le gardien titulaire et a été élu meilleur joueur des Riversiders la saison dernière Kaminski compte dix sélections avec les Diables Rouges, mais pas encore été aligné. Sa première sélection a eu lieu en mai 2013, pour un match amical aux États-Unis. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.