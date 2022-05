Les Belges à l'étranger - Thomas Meunier a repris l'entraînement collectif avec Dortmund

Thomas Meunier a repris l'entraînement collectif avec le Borussia Dortmund près de trois mois après sa blessure contractée à la cuisse. Le club a confirmé l'information ce jeudi, tout comme le joueur qui a tweeté "Back on track" en commentaire de deux photos de l'entraînement.L'arrière droit s'était déchiré un tendon à la cuisse le 24 février lors de la rencontre d'Europa League contre les Rangers lors de laquelle il a été remplacé après 45 minutes. Samedi Dortmund disputera à domicile son dernier match de la saison contre le Hertha Berlin, mais Meunier ne sera pas opérationnel pour ce duel. Son club terminera à la deuxième place du championnat. Meunier essaie de se rétablir au mieux pour les rencontres en juin des Diables Rouges dans le cadre de la Ligue des Nations. La Belgique accueillera les Pays-Bas le 3 juin et la Pologne le 8 juin. Trois jours plus tard, les hommes de Roberto Martinez joueront au Pays de Galles et ponctueront cette fenêtre internationale avec un déplacement en Pologne le 14 juin. (Belga)