Les Belges à l'étranger - Tielemans ambitieux avant le retour contre le Slavia : "Se battre dans chaque compétition"

Leicester City défiera le Slavia Prague jeudi (21h) après un match aller des seizièmes de finale d'Europa League ponctué sur le score 0-0 en République tchèque. Homme fort du milieu des Foxes, Youri Tielemans aborde le duel avec confiance. "Nous n'avons pas encaissé à l'extérieur, je crois donc que le résultat était correct", a dit le Diable Rouge sur le site du club anglais."Après le match aller, nous savions que nous aurions pu marquer un goal. Mais quand vous tenez le zéro derrière en déplacement, c'est déjà bien. Nous sommes dans une position et avons tout en main", a dit Tielemans. Le médian international belge s'attend malgré tout à une rencontre compliquée. "Il faudra jouer notre meilleur football pour signer un bon résultat. Nous avons vu à Prague que le Slavia savait jouer au football mais était également physiquement costaud. Ce sera un bon test pour nous." "Nous voulons nous illustrer dans toutes les compétitions", a ajouté l'ancien Anderlechtois. "C'est l'objectif principal. Il y a beaucoup de très bonnes équipes en Europa League, c'est très compliqué d'aller jusqu'au bout." Outre l'Europa League et la Premier League, où Leicester occupe une brillante 3e place, le club de Tielemans est également toujours engagé en FA Cup. Les Foxes défieront Manchester United en quarts de finale le 21 mars. Le joueur de 23 ans a ensuite évoqué ses progrès depuis son arrivée en Angleterre en juillet 2019. "J'ai beaucoup progressé sous les ordres de Brendan Rodgers ces dernières années. Je suis devenu plus fort et plus rapide. Il essaie toujours de tirer le maximum de moi." Cette saison, Tielemans a déjà disputé 34 matches toutes compétitions confondues sur les 36 de Leicester City, compilant six buts et quatre assists. (Belga)