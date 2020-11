Les Belges à l'étranger - Tielemans et Praet vainqueurs face à Dendoncker, Lukaku rejoue avec l'Inter

Ce dimanche, Leicester City, avec Youri Tielemans et Dennis Praet titulaires, l'a emporté 1-0 face à Wolverhampton et Leander Dendoncker lors de la huitième journée de Premier League. En Italie, Romelu Lukaku a, lui, disputé un peu plus d'un quart d'heure avec l'Inter Milan qui a fait match nul à Bergame face à l'Atalanta (1-1).Privé de Timothy Castagne, blessé, Leicester pouvait compter sur ses deux autres Belges, Youri Tielemans (90 minutes) et Dennis Praet, remplacé à la 80e par Wes Morgan. Les Foxes l'ont emporté 1-0 face à Wolverhampton grâce à un penalty de Jamie Vardy (15e) qui a également raté un autre penalty à 5 minutes de la mi-temps. Du côté de Wolverhampton, Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre. Leicester s'empare provisoirement de la première place du classement en attendant le résultat de Liverpool qui affronte Manchester City. Wolverhampton est huitième. À peine revenu de blessure, Romelu Lukaku était présent sur le banc de l'Inter Milan qui affrontait l'Atalanta pour la septième journée de Serie A. Les deux équipes se sont quittées dos à dos. Lautaro Martinez ouvrait le score à la 58e avant qu'Aleksei Miranchuk n'égalise à la 79e. Lukaku est entré à la 73e minute et Radja Nainggolan n'a, lui, pas quitté le banc. L'Inter descend à la septième place du classement, un point derrnière l'Atalanta. En Espagne, Adnan Januzaj a joué 62 minutes avec la Real Sociedad qui l'a emporté 2-0 face à Grenade grâce à des buts de Nacho Monreal (22e) et de Mikel Oyarzabal sur penalty (27e). La Real Sociedad s'installe provisoirement en tête du classement de la Liga. Aux Pays-Bas, Loïs Openda a participé à la victoire 3-1 de Vitesse Aarnhem face à Emmen. L'attaquant belge a inscrit son quatrième but de la saison (44e) alors qu'Oussama Tannane avait déjà inscrit un doublé (9e et 26e). Le but d'Emmen, où Sekou Sidibé est entré à un quart d'heure de la fin, a été inscrit par Michael de Leeuw (58e). Vitesse partage la tête du classement de la Eredivisie avec l'Ajax. (Belga)