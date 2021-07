Les Belges à l'étranger - Toby Alderweireld en route vers le Qatar et Al-Duhail SC

Le Diable Rouge Toby Alderweireld, actif à Tottenham depuis 2015, devrait donner un nouvel élan à sa carrière. Des photos du défenseur de 32 ans avec une écharpe du club qatari d'Al-Duhail SC circulent sur les réseaux sociaux.Selon les médias belges et anglais, les Spurs auraient accepté une offre de transfert évaluée à 13 millions d'euros. Les médias qataris font eux état d'un contrat de trois ans proposé au joueur. L'Anversois, pierre angulaire de l'arrière-garde londonienne pendant de longues saisons et qui dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2023, ne figure pas dans les plans d'Espirito Nuno Santo, nouvel entraîneur du club de Premier League, en vue du prochain exercice. Alderweireld a disputé 236 matches pour Tottenham, dont 35 la saison dernière. Souvent mis sur le banc par José Mourinho en première partie de saison, il est revenu dans le coup sous les ordres de Ryan Mason, T1 ad interim. Parti à l'Ajax Amsterdam en 2004, le défenseur international, 113 apparitions avec les Diables Rouges, a joué en équipe première ajacide entre 2009 et 2013 avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Prêté à Southampton en 2014-2015, il a ensuite regagné Tottenham. (Belga)

