Les Belges à l'étranger - Tottenham, avec Alderweireld et Vertonghen, accroché à Bournemouth

Tottenham, avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense centrale, a été tenu en échec 0-0 à Bournemouth, jeudi, lors de la 34e journée du championnat d'Angleterre.Bournemouth, qui restait sur cinq défaites de rang, a failli s'imposer en fin de rencontre mais s'est vu annuler deux buts. Celui de King pour un hors-jeu de Stanislas (85e) et celui de Wilson, après intervention du VAR, pour une faute de main de King (90e). Tottenham (48 points) occupe la neuvième position et devra lutter jusqu'au bout pour tenter d'arracher un ticket européen. Bournemouth remonte en 18e position avec 28 points, 3 de moins que Watford, premier sauvé. (Belga)