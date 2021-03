Les Belges à l'étranger - Tottenham domine Crystal Palace malgré un but de Benteke

Tottenham, avec Toby Alderweireld toute la rencontre, s'est joué de Crystal Palace 4 buts à 1, dimanche lors de la 27e journée du championnat d'Angleterre de football. Christian Benteke avait provisoirement remis les deux équipes à égalité en fin de première période. Les 'Spurs' ont pu compter sur Gareth Bale et Harry Kane, tous deux auteurs d'un doublé.Après le but d'ouverture de Gareth Bale (25e), Benteke s'est envolé pour reprendre de la tête un centre de Luka Milivojevic, ne laissant aucune chance au gardien des 'Spurs' Hugo Lloris (45e+1). C'est le cinquième but de la saison du Diable Rouge. Harry Kane menait Tottenham à la victoire en seconde période. L'avant-centre servait d'abord, de la tête, à Bale le ballon du deuxième but (49e). Il envoyait ensuite le ballon dans la lucarne depuis l'extérieur du rectangle (52e). Le poteau venait à la rescousse de Lloris sur une frappe de Zaha, empêchant les visiteurs de relancer le suspense (62e). De la tête, Kane fixait ensuite le score à 4-1. Avec 16 buts, Kane revient à une seule réalisation de Mohamed Salah au classement des buteurs. Avec 45 points, Tottenham occupe la sixième position, à deux longueurs de Chelsea, actuellement dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, et à un point d'Everton, qui compte un match de moins. Crystal Palace (34 points) se trouve au 13e rang. (Belga)