Les Belges à l'étranger - Tottenham et Alderweireld, sorti blessé, battent Manchester City et Kevin De Bruyne

Tottenham l'a solidement emporté 2-0 ce samedi face à Manchester City lors de la 9e journée de Premier League. Kevin De Bruyne a disputé l'entièreté de la rencontre alors que Toby Alderweireld a été contraint de quitter le terrain à la 81e minute sur blessure.Dans le choc de la neuvième journée de Premier League, c'est Tottenham qui ouvrait le score rapidement, par l'intermédiaire de Heung-Min Son (5e) qui trompait Ederson après une jolie passe de Tanguy Ndombele. Aymeric Laporte pensait égaliser à la 27e mais son but était annulé par l'arbitre Mike Dean pour une faute de main préalable de Gabriel Jesus. À la mi-temps, Tottenham menait 1-0 malgré une nette domination des 'Cityzens'. En deuxième mi-temps, les hommes de Pep Guardiola monopolisaient le ballon, s'exposant donc aux contre-attaques. C'est ce qui se passait à la 65e quand Giovani Lo Celso, entré au jeu 35 secondes auparavant à la place de Tanguy Ndombele, doublait la mise sur son premier ballon. S'en est suivie une possession stérile des 'Cityzens' qui n'ont pu recoller au score. Les dix dernières minutes de la rencontre ont dû se jouer sans Toby Alderweireld, blessé et remplacé par Joe Rodon (81). Au classement, Tottenham (20 points), prend provisoirement la tête, devant Chelsea (18 points) qui l'a emporté 0-2 à Newcastle plus tôt dans l'après-midi et Leicester (18 points), qui affronte Liverpool dimanche. Manchester City pointe à la 10e place avec 12 points. Aux Pays-Bas, Willem II l'a emporté face à Venlo (2-1). Mike Tresor Ndayishimiye a joué l'entièreté de la rencontre, a délivré 2 passes décisives et a été averti. Jorn Brondeel a également joué 90 minutes. Le gardien de but de 27 ans est titulaire depuis la blessure de Robbin Ruiter face à Zwolle le 24 octobre dernier. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Vengelis Pavlidis (7e), Gorkem Saglam (18e) pour Willem II et par Georgios Giakoumakis (34e) pour Venlo. Grâce à cette victoire, Willem II s'offre un peu d'air et remonte à la 11e place avec 8 points, à égalité avec Venlo. (Belga)