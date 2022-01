Les Belges à l'étranger - Un Benzema record ouvre la voie du succès au Real Madrid sans Eden Hazard

Le Real Madrid s'est imposé 4-1 samedi contre Valence lors de la 20e journée de Liga. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Karim Benzema, son 300e avec les Merengue (avant une seconde réalisation en fin de match). Un nombre record qui lui permet de se rapprocher un peu plus d'une autre légende du club : Alfredo di Stéfano.Désormais auteur de 301 buts pour la Maison Blanche grâce à son doublé contre Valence, Karim Benzema occupe la quatrième place dans l'histoire des artificiers du club. Avec 308 buts, Alfredo di Stéfano semble plus que jamais à la portée de l'international français qui pourrait lui ravir la troisième place dans quelques semaines. En deuxième position on retrouve Raul et ses 323 buts, loin derrière les 451 réalisations de Cristiano Ronaldo. Après une défaite pour son premier match de l'année en championnat, le Real Madrid avait à c?ur de rectifier le tir devant ses supporters. Avec Thibaut Courtois entre les perches, mais une nouvelle fois avec Eden Hazard sur le banc des remplaçants, les Madrilènes ont attendu la fin de la première mi-temps pour trouver la faille dans la défense de Valence grâce à un pénalty de l'inévitable Karim Benzema (43e, 1-0). En forme avant la trêve, Vinicius Junior retrouvait une place de titulaire après avoir manqué les deux premières rencontres de l'année. Une titularisation fêtée de la meilleure des manières, puisque le Brésilien s'offrait un doublé en moins de dix minutes en seconde mi-temps (52e et 61e) pour placer le Real sur du velours. Valence sauvait l'honneur par l'intermédiaire de Gonçalo Guedes à 15 minutes du terme (75e, 3-1), sur un penalty en deux temps alors que Courtois avait repoussé son tir des onze mètres. Benzema y allait également de son doublé en fin de rencontre (88e, 4-1) pour asseoir définitivement la victoire des siens et fondre un peu plus sur la légende Di Stefano. De son côté, Eden Hazard n'a pas quitté le banc. Grâce à cette victoire, le Real Madrid occupe la première place du classement avec 49 unités et possède huit longueurs d'avance sur Séville (qui a deux matchs en moins). (Belga)