Les Belges à l'étranger - Un derby intense entre Saint-Etienne et Lyon

Au terme d'un derby spectaculaire, Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais n'ont pu se départager dans un match comptant pour la 9e journée du championnat de France (1-1). Les Gones ont ouvert le score grâce à Houssem Aouar (42e, 0-1), mais les Verts se sont arrachés sur un penalty transformé par Wahbi Khazri (90e+4, 1-1).Longtemps aux commandes, l'OL a perdu son gardien Anthony Lopes, expulsé pour une main hors de sa surface (74e) et Jason Denayer est monté au jeu juste avant (68e). Malgré ce bon résultat, l'ASSE est toujours lanterne rouge avec 4 points et Lyon reste scotché à la dixième place (13 points). (Belga)