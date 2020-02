Les Belges à l'étranger - Un doublé de Dessers donne la victoire à Heracles face à Sittard

Grâce à un doublé contre Sittard vendredi (2-0), Cyriel Dessers a mis fin à une série de six matchs de championnat sans victoire de l'Heracles Almelo. Dessers reprend du coup la tête du classement des buteurs.Dessers a marqué le premier but sur penalty accordé pour une faute sur Silvester van der Water de George Cox, qui a été exclu sur cette phase (33e, 1-0). Jusque-là, Sittard avait montré les meilleures choses. A la reprise, malgré l'infériorité numérique, les visiteurs ont hérité d'un penalty que Mark Diemers a manqué (63e). Par contre, Dessers n'a pas raté l'occasion d'inscrire son 14e but de la saison (70e, 2-0). A Heracles, Lucas Schoofs et Dario Van den Buijs sont restés sur le banc tout comme Jacky Donkor à Sittard. Après 22 journées, Heracles (29 points) est 8e et Sittard (23 points) occupe la 13e position. (Belga)