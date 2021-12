Les Belges à l'étranger - Un nouveau but de Mertens pour le Napoli insuffisant face à Sassuolo, Vanheusden de retour

Mercredi soir, le Napoli de Mertens et le Milan de Saelemaekers étaient à l'affiche de la 15e journée de Serie A, dans un duel à distance pour la tête du championnat. 'Ciro' Mertens s'est à nouveau illustré avec un but contre Sassuolo.Le Napoli a fait la mauvaise affaire de la soirée en concédant un match nul, 2-2, en déplacement à Sassuolo. Les leaders de la Serie A avaient pris l'avantage en deuxième période grâce à Fabian Ruiz (51e), puis doublé leur avance avec un nouveau but de Dries Mertens (60e). Sassuolo a pourtant réussi à revenir dans le match grâce à Scamacca (72e) puis Ferrari (89e), avant d'infliger des sueurs froides aux Napolitains avec un dernier but finalement refusé après intervention de l'arbitrage vidéo (90e+3). Dries Mertens a quitté le jeu à la 66e, après avoir inscrit son 4e but en 3 matchs de championnat. L'AC Milan profite de ce petit ralentissement napolitain après sa victoire 0-3 au Genoa. Avec un but d'Ibrahimovic (10e) et un doublé du nouveau héros milanais Junior Messias (45e+2 et 61e), le Milan revient au classement à une longueur du leader napolitain, qui compte 36 points. Côté Belges, Zinho Vanheusden a fait son retour en tant que titulaire dans la défense génoise après plus de deux mois d'absence et a disputé tout le match. Chez les Milanais, Alexis Saelemaekers a débuté la rencontre sur le banc et est monté à la 77e minute à la place de Tonali. (Belga)

