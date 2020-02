Les Belges à l'étranger - Un penalty d'Osimhen offre la victoire à Lille sur la pelouse de Strasbourg

Strasbourg a mené mais a finalement perdu à domicile samedi face à Lille (1-2) lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Alsaciens ont ouvert le score via Thomasson dès la douzième minute de jeu avant que Gabriel (65) et Osimhen (ex-Charleroi) sur penalty (79) n'inversent la tendance en deuxième période. Strasbourg est neuvième au classement avec 30 points.Dans le même temps, Thomas Foket a obtenu une large victoire avec Reims sur la pelouse d'Angers (1-4). L'équipe locale avait là aussi ouvert la marque grâce à Alioui (7) mais Toure sur penalty (38), Abdelhamid (62), Santamaria contre son camp (74) et Dia (75) ont changé le cours du match. Reims (32 pts) en profite pour grimper à la septième place. Enfin, Toulouse, avec Aaron Iseka Leya sur le banc, a partagé l'enjeu à Amiens (0-0). Les Toulousains (13 pts), en position de lanterne rouge, comptent toujours six points de retard sur leur adversaire du jour qui occupe la dix-huitième place, celle de barragiste. (Belga)