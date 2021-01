Les Belges à l'étranger - Vainqueur face à Benevento et Foulon, Milan reprend la tête de la Serie A

L'AC Milan a répondu à la victoire de son rival intériste face à Crotone (6-2) par une victoire 0-2 à Benevento lors de la quinzième journée de Serie A. Les "Rossoneri" repassent en tête de la Serie A.Privé d'Alexis Saelemaekers, blessé, l'AC Milan avait bien débuté la rencontre en ouvrant le score grâce à un but de Franck Kessie sur penalty en début de rencontre (15e) mais Sandro Tonali était expulsé à la 34e minute, laissant ses coéquipiers à 10 pour la suite de la rencontre. En deuxième mi-temps, Rafael Leao doublait la mise pour les Milanais à la 49e et mettait les hommes de Stefano Pioli à l'abri. Benevento, où Daam Foulon entrait au jeu à l'heure de jeu, avait une occasion de revenir au score mais le penalty de Gianluca Caprari passait à côté du but de Donnarumma (61e). Au classement, Milan (37 points) est toujours invaincu en Serie A et récupère la tête du championnat avec un point d'avance sur son rival, l'Inter Milan. Benevento est 10e avec 18 points. (Belga)