Les Belges à l'étranger - Victoire du Real et 'clean sheet' pour Courtois contre Valence

Le Real Madrid l'a emporté 2-0 face à Valence lors de la 23e journée de Liga et revient provisoirement à 5 points de l'Atletico Madrid, qui compte 2 matchs de moins.Face à une équipe de Valence en méforme, le Real l'a emporté grâce à des buts de Karim Benzema (12e) et de Toni Kroos (42e). Il s'agit du 10e 'clean sheet' de Thibaut Courtois cette saison en 23 rencontres. Eden Hazard, qui a repris l'entraînement jeudi, ne figurait pas dans la sélection. Au classement, les Merengues (49 points) sont deuxièmes, à 5 points de l'Atlético, qui a joué 2 matchs de moins, et avec 3 points de plus que le FC Barcelone, qui compte une rencontre de retard sur le Real. Valence est douzième de Liga avec 24 points, soit seulement 3 de plus que Valladolid, premier relégable. (Belga)