Les Belges à l'étranger - Victoire facile pour Benfica et Vertonghen à Paços Ferreira

Benfica s'est imposé 0-5 à Paços Ferreira pour le compte de la 26e journée du championnat du Portugal samedi. Jan Vertonghen a joué toute la rencontre du côté de Benfica.En supériorité numérique après l'exclusion d'Eustaquio (22e), Benfica a ouvert le score via Goncalves (38e). Silva (45e) et Seferovic (45e+8) ont ensuite donné trois buts d'avance aux Lisboètes. En seconde période, Seferovic (78e) et Nunez (89e) fixaient le score final à 0-5. Au classement, Benfica (57 points) reste 3e avec trois points de retard sur Porto, 2e, et huit sur le Sporting Lisbonne, leader. (Belga)