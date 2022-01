Les Belges à l'étranger - Victoire pour Leander Dendoncker et Wolverhampton, Dimata éliminé de la Coupe d'Espagne

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker toute la rencontre, a pris le meilleur sur Southampton à domicile samedi lors de la 22e journée de Premier League. Les Wolves l'ont emporté 3-1 et grimpent à la 8e place du classement avec 31 points.Raul Jimenez s'occupait de donner l'avance à Dendoncker et ses coéquipiers en transformant un pénalty avant la pause (37e, 1-0). Juste avant l'heure de jeu, Conor Coady doublait l'avance des Wolves et les plaçaient en position favorable. James Ward-Prowse entretenait toutefois l'espoir pour Southampton en marquant à la 84e minute (2-1), mais Adama Traoré assurait la victoire des siens dans le temps additionnel (90+1, 3-1). Dans le même temps, Christian Kabasele a assisté du banc au match opposant son équipe de Watford à Newcastle. Les 'Magpies' ouvraient la marque grâce à Allan Saint-Maximin (49e, 1-0), mais Joao Pedro rétablissait l'égalité en toute fin de rencontre (88e, 1-1). Les Hornets pointent à la 17e place, juste devant la zone rouge, avec une longueur d'avance sur Norwich. En Espagne, Landry Dimata et l'Espanyol de Barcelone ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du Roi par Majorque. Les Barcelonais se sont inclinés 2-1 à l'issue du temps réglementaire, terminant même à dix après l'exclusion d'Adria Pedrosa (90+6). Titulaire, l'ancien Anderlechtois a été remplacé à la mi-temps alors que les Majorquins menaient 1-0 grâce à Takefusa Kubo (32e). Ils doublaient la mise à l'heure de jeu par Abdon Prats, avant que Javi Puado ne réduise la marque dans la foulée (62e, 2-1). (Belga)