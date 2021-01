Les Belges à l'étranger - Vitesse (1-4 à Emmen) rejoint l'Ajax à la première place en Eredivisie

En visite à Emmen, Vitesse a continué sur la voie du succès samedi dans le cadre de la 17e journée du championnat des Pays-Bas (1-4). Sekou Sidibe (Emmen) et Lois Openda (Vitesse) sont restés sur le banc.Le club d'Arnhem a directement marqué son territoire par Thomas Buitink (2e, 0-1), qui a profité d'un grossière erreur de la défense adverse, et Oussame Tannane (9e). A la reprise, Armando Broja, qui s'est retrouvé isolé dans le rectangle, a frappé juste (49e, 0-3) et après intervention du VAR, Michael de Leeuw a réduite le retard d'Essen de la tête (58e, 1-3). Mais dans les arrêts de jeu, le réserviste Patrick Vroegh s'est mis en évidence (90+3, 1-4). Au classement, Vitesse (38 points) rejoint à la première place l'Ajax, qui reçoit Feyenorrd dimanche (16h45). Emmen est dernier avec 0 victoire et 5 points. (Belga)