Les Belges à l'étranger - Witsel assure la première place de Dortmund

Dans l'autre match du Groupe F du Club Bruges, le Borussia Dortmund a assuré sa première place en allant s'imposer au Zenit Saint-Pétersbourg (1-2) mardi. Les Russes ont ouvert la marque par Sebastian Driussi (16e) mais les Borussen ont renversé la situation par Lukasz Piszczek (68e) et Axel Witsel d'un tir du gauche de l'extérieur du rectangle (78e). Chez les Allemands, Thorgan Hazard a été remplacé à la 83e et Thomas Meunier, blessé, était absent.Au classement, Dortmund termine premier avec 13 points, la Lazio (10 points) l'accompagne en 8e de finale, le Club Bruges (8 points) est reversé en Europa league et le Zenit Saint-Pétersbourg (1 point) était déjà éliminé. (Belga)