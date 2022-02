Les Belges à l'étranger - Witsel et Dortmund battus par les Rangers, pas de vainqueur entre Barcelone et Naples

Le FC Barcelone et Naples se sont quittés sur un match nul 1-1 en 1/16e de finale aller de l'Europa League jeudi soir. Piotr Zielinski avait ouvert le score en première période (29e) avant que Ferran Torres n'égalise en début de seconde mi-temps sur un penalty obtenu après une faute de main légère de Juan Jesus (58e). Dries Mertens est entré au jeu à la 80e minute.Avec Axel Witsel pendant la première mi-temps, le Borussia Dortmund a été balayé à domicile (2-4) par les Rangers qui menaient déjà 0-2 à la mi-temps, par James Tavernier (38e sur penalty) et Alfredo Morelos (41e). En deuxième période, les deux équipes ont encore offert des buts aux spectateurs sans que l'écart s'en trouve modifié. Ce sont d'abord les Ecossais qui ont encore alourdi la marque, par John Lundstram (49e) avant que Jude Bellingham ne réplique aussitôt (51e). Les Rangers rétablissaient un écart de trois buts grâce à un but contre son camp de Dan-Axel Zagadou (54e) mais Raphaël Guerreiro permettait à Dortmund de garder espoir (82e). Thorgan Hazard est resté tout le match sur le banc. Thomas Meunier était absent, blessé. (Belga)