Les Belges à l'étranger - Wolfsburg a toujours le maximum

Wolfsburg s'est imposé 1-0 dimanche contre Leipzig grâce à un but de Jérôme Roussillon (52e). Chez les Loups, Koen Casteels était dans le but et Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc. Après trois journées, Wolfsburg est leader avec le maximum des points (9). Leipzig est 10e (3 points).En Premier League, Manchester United est allé s'imposer 0-1 à Wolverhampton. Le but de Mason Greenwood a permis aux Red Devils de se retrouver troisièmes avec 7 points tout comme West Ham (2), Chelsea (4e), Liverpool (5e) et Everton (6e). Avec Leander Dendoncker sur le banc, Wolverhampton a subi un troisième revers d'affilée et occupe la 18e place avec aucun point, tout comme Norwich (19e) et Arsenal (20e). (Belga)