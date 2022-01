Les Belges à l'étranger - Wolfsburg encaisse une sixième défaite d'affilée en championnat

Rien ne va plus pour le VfL Wolfsburg, qui a perdu ses huit derniers matchs et a essuyé une sixième défaite consécutive en Bundesliga dimanche à Bochum (1-0). Alors que Dodi Lukebakio et Aster Vranckx étaient absents, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont joué tout le match et ont ainsi battu le record négatif du club datant de 2004.Au terme de cette 18e journée, Wolfsburg reste calé à la 14e place (20 points) et Bochum se retrouve 11e (23 points). Après un démarrage en trombe de Bochum, le duel a été équilibré et Wolfsburg a hérité de la plus grosse occasion manquée par Ridle Baku (26e). En seconde période, Milos Pantovic a inscrit l'unique but de la rencontre de la tête (65e) (Belga)