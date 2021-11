Les Belges à l'étranger - Wolfsburg et ses Belges écartent Augsbourg pour retrouver provisoirement le top 4

Wolfsburg s'est imposé face à Augbsourg pour la 11e journée du championnat d'Allemagne samedi. Titulaires avec les Loups, Koen Casteels a joué toute la rencontre et Sebastiaan Bornauw a été remplacé à la 57e minute, moment où Dodi Lukebakio est lui monté au jeu. Aster Vranckx était absent à cause d'une blessure à l'aine.Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lukas Nmecha (14e). L'ancien attaquant du RSC Anderlecht fête de la meilleure des manières sa première sélection en équipe nationale allemande. Au classement, Wolfsburg grimpe à la 4e place avec 19 points. Augsbourg est 16e et barragiste avec 9 points. Titulaire avec Stuttgart, Orel Mangala, remplacé à la 61e minute, n'a pas pu éviter la défaite de son équipe 0-1 contre l'Arminia Bielefeld. Masaya Okugawa a offert la victoire aux visiteurs en première période. Avec 10 points, Stuttgart glisse à 14e place et voit Bielefeld (17e, 8 pts) se rapprocher. En Italie, Dennis Praet a disputé l'entièreté de la rencontre lors de la défaite 1-0 du Torino à la Spezia. Jacopo Sala a inscrit le seul but de la rencontre (58e). Le Torino occupe la 13e place en Serie A avec 14 points, trois de plus que la Spezia, 15e. En Espagne, Landry Dimata est monté à la 87e minute lors de la victoire 2-0 de l'Espanyol Barcelone contre Grenade. Adria Pedrosa (30e) et Raul de Tomas (42e) ont inscrit les buts des Catalans qui griment à la 9e place avec 17 points. (Belga)