Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco écope de trois matches de suspension en Coupe d'Europe

Yannick Carrasco a été suspendu pour trois rencontres de Ligue des champions pour sa carte rouge reçue lors du match entre l'Atletico Madrid et le FC Porto, a décidé vendredi a Commission de discipline de l'UEFA (Union européenne de football).Le Diable Rouge avait été éxclu après avoir jeté Otavio au sol à la 67e minute du match que les Colchoneros avaient remporté 1-3 à Porto, validant leur billet pour les 8e de finale de la C1. Carrasco manquera donc les 8e de finale aller et retour face à Manchester United (23 février et 15 mars), ainsi qu'un potentiel quart de finale si les Madrilènes se qualifient.Si ce n'est pas le cas, le Bruxellois sera privé du premier match européen de l'Atletico la saison prochaine. (Belga)