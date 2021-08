Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco exclu en amical

L'Atlético Madrid s'est incliné 2-1 dimanche en match amical à Feyenoord. Chez le champion d'Espagne, Yannick Carrasco a été exclu (41e). Mécontent d'un tacle de Tyrell Malacia, le Diable Rouge a réagi et s'en est également pris à Orkun Kökcü, un autre joueur de Feyenoord.À ce moment-là, la formation néerlandaise menait déjà la marque grâce à un but de Brian Linssen (18e). À la reprise, le coach local, Arne Slot, a directement apporté quatre changements et Diego Simeone a changé six de ses Colchoneros. A l'heure de jeu (60e), l'entraîneur néerlandais a poursuivi son festival de remplacements en intégrant sept nouveaux éléments. L'Argentin Angel Correa a égalise pour l'Atletico (83e,1-1) mais Naoufal Bannis a donné la victoire aux Rotterdamois (90e+3, 2-1) (Belga)