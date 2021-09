Les Belges à l'étranger - Yorbe Vertessen buteur avec le PSV

Yorbe Vertessen a inscrit le deuxième but du PSV Eindhoven, victorieux 0-3 sur le terrain de l'AZ, samedi, lors de la 4e journée du championnat des Pays-Bas.Après l'ouverture du score d'Olivier Boscagli (14e), Vertessen, monté sept minutes plus tôt, a doublé la mise à la 69e minute d'une frappe croisée dans le rectangle, marquant son premier but de la saison en championnat. Ritsu Doan (83e) a ensuite fixé le score à 0-3. Le PSV signe un quatrième succès en autant de rencontres et reste seul en tête de l'Eredivie avec 2 longueurs d'avance sur l'Ajax. (Belga)