Les Belges à l'étranger - Zinho Vanheusden et le Genoa s'inclinent à domicile contre la Sampdoria

Zinho Vanheusen et le Genoa se sont inclinés 1-3 vendredi soir contre la Sampdoria lors du match d'ouverture de la 17e journée de Serie A. Une mauvaise opération pour le club qui pourrait hériter de la lanterne rouge ce week-end en cas de victoire de Salernitana.Sur le banc lors de la défaite 2-0 à la Juventus le 5 décembre, Zinho Vanheusden retrouvait une place de titulaire dans la défense du Genoa. L'ancien joueur du Standard a disputé 85 minutes avant d'être remplacé. Une présence qui n'empêchait pas la "Samp" de remporter les trois points grâce à des réalisations de Manolo Gabbiadini (7e, 0-1; 67e, 0-3) et Francesco Caputo (49e, 0-2). Mattia Destro se chargea d'atténuer la sévérité des chiffres en sauvant l'honneur pour les siens (78e, 1-3). À l'issue de cette défaite, le Genoa reste coincé à l'avant-dernière place avec dix unités et pourrait descendre à la dernière place du classement en cas de victoire de Salernitana à la Fiorentina samedi après-midi. (Belga)