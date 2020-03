Les Belges bloqués dans les îles Canaries rapatriés en Belgique à partir de lundi

Les Belges bloqués dans les îles Canaries en raison de l'épidémie de coronavirus et désireux de rentrer pourront prendre un vol vers la Belgique à partir de lundi. Quelque 4.000 sms ont été envoyés aux personnes qui ont indiqué, via Travellers Online, séjourner dans l'archipel espagnol, mais elles ne voudront probablement pas toutes revenir, a fait savoir samedi Karl Lagatie, porte-parole du SPF Affaires étrangères.La Belgique a affrété plusieurs vols entre lundi et jeudi pour rapatrier ceux qui le souhaitent. Les 4.000 personnes concernées peuvent s'inscrire sur l'un des vols, mais il est demandé aux passagers intéressés de payer 250 euros. Karl Lagatie estime cependant que les personnes inscrites sur le site internet des Affaires étrangères ne seront pas toutes rapatriées. Il y a par exemple beaucoup de Belges qui vivent à Tenerife depuis longtemps et qui se sont inscrits par sécurité. Le service consulaire sur place est renforcé pour assurer le bon déroulement des rapatriements. Au Sénégal, des Belges se sont également tournés vers le SPF Affaires étrangères. Une solution est actuellement recherchée pour eux. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.