Les Belges remportent le championnat d'Europe des voitures solaires

L'équipe Agoria Solar a remporté dimanche après-midi le championnat d'Europe des voitures propulsées à l'énergie solaire sur le circuit de Zolder. Elle a bouclé 352 tours en 24 heures avec sa voiture Bluepoint. Le Solar Team de Twente (Pays-Bas) a pris tant la deuxième que la troisième place avec Red Shift (313 tours) et Red E (304 tours).Onze voitures solaires venant de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Turquie ont pris part à la compétition. Le coup d'envoi a été donné samedi après-midi à 13h00. Le ton a été donné d'emblée par le Team Agoria Solar. Dès le premier tour, Bluepoint a pris la tête, poursuivi par les deux voitures de la Solar Team Twente. L'avance a pu être conservée au cours de la nuit lorsque les voitures étaient autorisées à utiliser des batteries. Agoria Solar a réussi un tour de force avec cette victoire à Zolder, devenant la première équipe à remporter trois courses consécutives. "Cette victoire est très importante pour notre équipe car nous n'avons jamais pu gagner ici", a déclaré Nelis Geurts, l'un des pilotes. "C'est la première fois que nous remportons les 24 Heures de Zolder. Nos deux victoires précédentes ont été acquises sur d'autres continents." Pour la première fois également, Agoria Solar s'est alignée avec deux voitures. En plus du Bluepoint, elle alignait aussi Punch 2, laquelle a fini cinquième avec 289 tours accomplis. (Belga)