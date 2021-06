Les Belgian Cats battent la Turquie et vont en quarts de finale

Les Belgian Cats se sont qualifiées pour les quarts de finale du championnat d'Europe de basket féminin à la suite de leur victoire 63-61 face à la Turquie dimanche lors de la 3e et dernière journée de la phase de poule du championnat d'Europe de basket féminin dimanche à la Rhenus Arena de Strasbourg.La Belgique termine en tête de son groupe et se qualifie directement pour les quarts de finale, prévus mercredi à Strasbourg. La phase finale se poursuivra à Valence samedi et dimanche. Le top 6 de ce championnat d'Europe obtient un ticket pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie (du 22 septembre au 1er octobre). (Belga)