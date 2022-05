Les Belgian Cats en préparation contre l'Espagne et l'Italie début juin à Melilla

Les Belgian Cats disputeront deux rencontres de préparation lors du tournoi de basket féminin de Melilla contre l'Espagne et l'Italie, a annoncé la fédération espagnole de basket.La Belgique entame fin mai sa préparation pour la Coupe du monde en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Les joueuses de Valéry Demory seront opposées à l'Italie le 2 juin (19h30) et à l'Espagne le 3 juin (21h00) à Melilla, une ville autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, formant une enclave dans le territoire marocain. Le sélectionneur français des Belgian Cats sera privé au moins d'Emma Meesseman et Julie Allemand. L'intérieure flandrienne entame dans la nuit de vendredi à samedi (2h00 heure belge) son championnnat WNBA avec Chicago Sky que rejoindra aussi Julie Allemand après les playoffs en France où son club de Lyon entame les quarts de finale samedi contre La Roche Vendée. (Belga)