Les biens de Michael Jackson sont vendus aux enchères à New York

La maison de vente aux enchères new-yorkaise Guernsey a mis en vente en ligne des biens de la star américaine Michael Jackson, décédé en 2009. Il s'agit d'une cinquantaine d'objets provenant de la succession du chanteur et acquis par un fan il y a quelques années. Parmi ces objets, le premier contrat de disque des Jackson 5, signé par leur père et le manager du groupe Joe, et le premier pressage vinyle de leur single "Big Boy" avec en face B "Some girls want me for their lover". Het veilinghuis Guernsey's heeft bezittingen van de in 2009 overleden Amerikaanse popster Michael Jackson online te koop aangeboden. Het gaat om ongeveer vijftig items uit de nalatenschap van de zanger die enkele jaren geleden waren verworven door een fan. Daaronder het eerste platencontract van The Jackson 5, ondertekend door hun vader en bandmanager Joe, en de eerste acetaatpersing van hun single "Big Boy" met op de B-kant "Some girls want me for their lover".Les lots du "roi de la pop", décédé d'une overdose de sédatifs à l'âge de 50 ans en juin 2009, comportent également des œuvres d'art, des statues en bronze, des objets de décoration et une maquette en bois du Jolly Roger, le navire du capitaine Crochet dans le classique Peter Pan. Michael Jackson aurait reçu la maquette comme cadeau de Noël de la part de sa bonne amie et actrice Elizabeth Taylor. Les offres peuvent être placées jusqu'au 23 octobre. (Belga)