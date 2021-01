Les Brooklyn Nets officialisent l'arrivée de James Harden

Les Brooklyn Nets ont officialisé jeudi l'arrivée de James Harden, meilleur marqueur du championnat nord-américain de basket (NBA) ces trois dernières saisons, en provenance des Houston Rockets.Cette opération inclut une troisième franchise, les Cleveland Cavaliers. Jarrett Allen et Taurean Prince quittent en effet Brooklyn pour Cleveland, tandis que Caris LeVert et Rodions Kurucs passent des Nets aux Rockets. Houston récupère également trois premiers tours de Draft et quatre "swaps", la possibilité d'échanger son choix de Draft au premier tour contre celui de l'autre équipe, de Brooklyn. Enfin, Dante Exum passe de Cleveland à Houston. Harden va donc retrouver chez les Nets les deux grandes stars Kevin Durant, avec lequel il a joué trois saisons (2009-2012) au sein d'Oklahoma City Thunder, et Kyrie Irving. Un "big 3" qui fait de sa nouvelle équipe un très sérieux prétendant au titre de champion. Le meilleur joueur (MVP) 2018 avait exprimé son souhait de partir de Houston dès le mois de novembre, ciblant Brooklyn comme sa destination privilégiée. Le divorce avec les Rockets est devenu inéluctable ces derniers jours, Harden s'étant mis à dos ses désormais anciens équipiers, en critiquant le niveau de l'équipe mardi soir, au sortir d'une deuxième franche défaite (117-100) consécutive contre les Lakers. (Belga)