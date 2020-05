Les candidats à la présidence de l'Open Vld débattront vendredi à 20h00

Les quatre candidats à la présidence de l'Open Vld - Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten et Bart Tommelein - se retrouveront pour un dernier débat ce vendredi à 20h00 au siège du parti. Le débat, au cours duquel les distances de sécurité seront respectées, ne pourra être suivi qu'en ligne.A la suite de la crise du coronavirus, les libéraux flamands avaient suspendu, le 19 mars dernier, le processus d'élection de leur nouveau président. Depuis, la campagne a repris et un dernier débat entre les candidats est prévu le 15 mai. La semaine suivante, du lundi au vendredi midi, les membres du parti pourront voter en ligne ou par téléphone. Les résultats du premier tour seront connus dès le vendredi. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé du 25 au 29 mai. Le successeur de Gwendolyn Rutten sera dès lors connu à la fin du mois. (Belga)