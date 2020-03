Les célébrations eucharistiques n'auront lieu qu'en radio et télévision jusqu'au 3 avril

Les célébrations eucharistiques se dérouleront sans public jusqu'au 3 avril en raison de la crise provoquée par le coronavirus mais seront retransmises à la télévision et à la radio, en français et en néerlandais, indiquent samedi les évêques belges.Le groupe RCF radio retransmettra ainsi les célébrations en direct le samedi à 17h00 et chaque jour de semaine à 19h. Le dimanche 15 mars, l'office donné à l'église Sainte-Gertrude de Nivelles sera à suivre en radio sur La Première (RTBF) à partir de 11h. La RTBF diffusera également la messe de l'église Saint-Vincent-de-Paul de Clichy (France) via La Une, à la même heure. Ceux qui le souhaitent peuvent également suivre la messe du Pape en direct tous les jours à 7 heures sur KTOtv. Enfin, les évêques belges annoncent que plusieurs paroisses prennent leurs dispositions pour diffuser en direct sur internet. (Belga)